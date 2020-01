Padova, non riceve il reddito di cittadinanza: devasta l’ufficio postale. Libero dopo due ore (Di venerdì 10 gennaio 2020) Accade a Piove di Sacco, in provincia di Padova. La storia ha dell’incredibile e i giornali non fanno altro che parlarne. Tutto ha avuto inizio quando, un uomo di 39 anni, marocchino già noto alle forze di polizia per piccoli precedenti, è andato al Bancomat di via Zabarella per prelevare del denaro dalla carta postepay sulla quale l’Inps carica mensilmente la sua quota di reddito di cittadinanza. Purtroppo apprende subito la brutta sorpresa: non c’erano soldi. Da lì, il dramma. Ma quali sono stati gli antecedenti? Una volta giunto allo sportello, per effettuare il prelievo, il computer non ha dato l’esito positivo tanto sperato. Da quel momento, l’uomo ha perso del tutto la calma. Visibilmente alterato, è entrato nell’ufficio postale. Il racconto è del direttore Alberto Biasiolo: “I soldi non erano arrivati sul conto, noi non possiamo sapere se si tratti di un banale ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

