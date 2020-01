Napoli, Gattuso annuncia due assenze e una possibile sorpresa contro la Lazio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Dopo la sconfitta al San Paolo contro l’Inter, il Napoli domani sarà impegnato nella difficile trasferta di Roma contro la Lazio. Alla vigilia della sfida, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Dobbiamo commettere meno errori. Serve dare continuità al gioco, giocare da squadra e migliorare il palleggio. Bisogna continuare su questa squadra. Tra la gara col Parma e quella con l’Inter, sembrano due Napoli diversi. La squadra inizia a fare le cose che piacciono a me. Anche la Lazio nei primi mesi faceva fatica, poi si è ripresa. Ci servono 2/3 risultati per dare continuità. Chiedo alla squadra di giocare con serenità e tranquilla, non siamo tranquilli in questo momento, c’è poca serenità”. Ospina: “Meret ha commesso un errore, così come altri giocatori. Domani scelto chi giocherà in ... Leggi la notizia su anteprima24

