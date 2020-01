Meteo BARI: incerto tutto il weekend, tra nubi e sprazzi di sereno (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Meteo su BARI vedrà il cielo solcato di nubi sia sabato che domenica, ma senza fenomeni di rilievo. La situazione non varierà per l'inizio di settimana, ancora con nuvole a tratti minacciose. Sabato 11: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 8°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 18 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Domenica 12: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Est 12 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Lunedì 13: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 9 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Martedì 14: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media ... Leggi la notizia su meteogiornale

zazoomnews : ­Meteo Bari domani sabato 11 gennaio: cieli nuvolosi - #­Meteo #domani #sabato #gennaio: - zazoomblog : Meteo Bari domani venerdì 10 gennaio: nubi sparse - #Meteo #domani #venerdì #gennaio: - zazoomnews : Meteo Bari domani venerdì 10 gennaio: nubi sparse - #Meteo #domani #venerdì #gennaio: -