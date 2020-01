Mediaset: Vivendi, da Assemblea irregolare via libera a piano fusione Mfe (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma 10 gen. (Adnkronos) – Vivendi “si rammarica che l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset abbia approvato oggi il nuovo piano di fusione relativo a Media for Europe in modo irregolare”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo francese azionista di Mediaset. “Il nuovo piano ha ottenuto l’approvazione soltanto a causa del rifiuto illegale di lasciare votare Simon Fiduciaria (che detiene il 19,9% del capitale di Mediaset) in base ad un’interpretazione della legge italiana sui media contrario al tratto dell’Ue”.L'articolo Mediaset: Vivendi, da Assemblea irregolare via libera a piano fusione Mfe CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

