Lotta alle mafie, Conte: “Non deve avere né bandiere né colori politici. La risposta deve arrivare netta e chiara anche da parte dei cittadini. Solo insieme si può sconfiggere il malaffare” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Il mio pieno sostegno alla manifestazione contro la mafia che si svolge oggi a Foggia. La Lotta alle mafie non deve avere bandiere né colori politici. E’ una Lotta che deve vederci tutti uniti nella stessa direzione e a difesa della libertà, legalità e giustizia”. E’ quanto scrive su Twitter il premier, Giuseppe Conte, a proposito della manifestazione promossa dall’associazione Libera a Foggi. “Per sconfiggere le mafie – aggiunge il premier in una lettera al Corriere del Mezzogiorno – la risposta deve arrivare netta e chiara anche da parte dei cittadini, che devono farsi comunità, perché solo insieme si può sconfiggere il malaffare”. “I foggiani – afferma ancora Conte – non devono sentirsi soli, perché lo Stato c’è ed è con loro. Non abbandoniamo Foggia così come non abbandoneremo nessun altro territorio, dal ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

