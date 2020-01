Jessica Mazzoli in ospedale: "Perché? Lo scoprirete in tv" - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luana Rosato Jessica Mazzoli rivela ai suoi follower di essere ricoverata in ospedale, ma non svela i motivi e annuncia: "Lo scoprirete in tv" La ex concorrente del Grande Fratello, Jessica Mazzoli, è finita in ospedale, ma ha deciso di non rivelare subito ai suoi follower i motivi del ricovero. La Mazzoli, che è balzata agli onori della cronaca per la sua relazione turbolenta con il cantante Morgan, aveva deciso di mettersi alla prova con il reality show di Barbara d’Urso, ma questa esperienza si era conclusa dopo pochissimo tempo a causa di un problema di salute. Da quel momento, Jessica ha preferito restare lontana dal piccolo schermo nonostante, poi, sia finita al centro del gossip per il flirt con Biagio D’Anelli. Ora, però, la ex gieffina potrebbe tornare in tv proprio per svelare i motivi del suo ricovero. È stata lei stessa ad annunciarlo attraverso delle Instagram ... Leggi la notizia su ilgiornale

