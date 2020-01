Incidente sulla A29 tra Partinico e Balestrate, auto accartocciate, 3 feriti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un grave Incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo tra Balestrate e Partinico. Sono tre i feriti trasportati in ospedale per le ferite riportate ma nessuna delle tre persone è in pericolo di vita. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico di Partinico, un’altra persona al nosocomio di Alcamo. L’Incidente è avvenuto all’altezza dell’area di sosta Giambruno, tra gli svincoli di Partinico e Balestrate nella corsia in direzione Palermo. Sono due le auto coinvolte, una Toyota Rav4 e una Fiat Punto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del Fuoco chiamati per estrarre le vittime dalle lamiere delle due auto. Le due vetture, infatti, si sono accartocciate a causa dello schianto violentissimo. Restano da chiarire da parte della Polstrada le dinamiche del ... Leggi la notizia su direttasicilia

delfinolibero : Pesaro: poliziotto interviene sulla Statale 745 per un incidente e trova il figlio morto - n4mkooluv : ho scoperto che yoongi nel mv ha il modello della moto con cui fece l'incidente nel quale si danneggiò per sempre l… - picenooggi : Incidente stradale sulla Salaria, scontro fra due auto -