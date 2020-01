Guai a criticare le influencer: io "lapidato" dalle femministe (Di venerdì 10 gennaio 2020) Massimiliano Parente D unque, non sono più su Instagram, il mio account è stato chiuso. Ma facciamo un passo indietro, sentite questa. L'altro ieri è uscito un mio articolo satirico sul Giornale sulle book influencer di Instagram, prendendo spunto da Carolina Capria, una influencer che legge solo libri di donne, dandole della sessista, perché non c'è niente di più offensivo per una donna che pensare che i libri siano belli perché scritti da una donna per le donne. Concetto semplice. E poi divagando su altre book influencer, definendole delle vetriniste, perché a tutte quelle fotine di tavole apparecchiate e fiorellini che mettono insieme Fabio Volo e William Faulkner già Baudelaire avrebbe dato fuoco. Insomma, un attacco contro il gusto kitsch di queste tizie. Non l'avessi mai fatto, anzi siccome sono io meno male che l'ho fatto. Partono centinaia di insulti su Twitter, ... Leggi la notizia su ilgiornale

