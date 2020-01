Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia rivela i retroscena di Pechino Express (Di venerdì 10 gennaio 2020) Antonella Elia è e sarà sicuramente uno dei personaggi più ingestibili di questo Grande Fratello Vip 4, iniziato soli pochi giorni fa, e a farne le spese questa volta è il celebre format Pechino Express. La concorrente infatti, dopo aver discusso animatamente con Taylor Mega a CR4 da Chiambretti, è entrata nella casa più spiata d’Italia ed ha portato con sé la sua voglia di dire ciò che pensa senza farsi troppi problemi: la Elia ha innanzitutto criticato i programmi di Milly Carlucci e la conduttrice stessa, per via del nuovo programma Il Cantante Mascherato, poi invece ha attaccato Fedez e Chiara Ferragni per via della pole dance. Che la Elia fosse una concorrente sopra le righe si è sempre saputo, anche per via delle esperienze passate negli altri reality, tra cui Pechino Express, il celebre docu-game in onda su Rai 2. Proprio su Pechino Antonella ha deciso di ... Leggi la notizia su trendit

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… -