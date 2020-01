Grande Fratello Vip 2020: nuovi concorrenti entrano nella casa, stasera su Canale 5 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con la seconda puntata che vedrà l'ingresso nella casa di altri 8 concorrenti. Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, alle 21:20, con la seconda puntata che porterà altri 8 inquilini nella casa più spiata d'Italia, che sta già riservando grosse soddisfazioni ai fan del reality. I nuovi concorrenti che faranno il proprio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip sono Fernanda Lessa, Elisa De Panicis, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Antonio Zequila, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez. Si aggiungono così agli altri 15 che sono entrati nella puntata in onda mercoledì e che, tra rivelazioni su ex relazioni, e scherzi malefici, stanno dando ormai spettacolo davanti alle telecamere ... Leggi la notizia su movieplayer

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… - GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… -