Gli Obama dietro l'addio alla Corona di Meghan e Harry? - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Novella Toloni Secondo la stampa inglese Harry e Meghan avrebbero seguito le orme dell'ex presidente degli Stati Uniti, che dopo l'addio alla politica ha sfruttato la sua popolarità per reinventarsi. Gli Obama avrebbero inoltre sostenuto i Sussex nella scelta di allontanarsi dalla Royal Family Quella che fino a poche ore fa sembrava solo una supposizione, appare sempre più una verità. Harry e Meghan sarebbero stati sostenuti dagli Obama nella loro decisione di prendere le distanze dalla famiglia reale. Il quotidiano britannico Standard ha rivelato che Michelle e Barack Obama avrebbero sollecitato i duchi di Sussex a compiere il grande passo verso l'indipendenza economica e fisica dalla Corona. Meghan Markle è molto amica dell'ex first lady degli Stati Uniti, tanto che la duchessa, nel 2018, ha partecipato "segretamente" a un discorso tenuto da Michelle Obama al Southbank ... Leggi la notizia su ilgiornale

