Fioramonti: “Soldi restituzioni a Di Maio, Patuanelli e D’Uva” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Parla Fioramonti, ex ministro dell’Istruzione dei 5Stelle, sulle restituzioni al Movimento: “Finivano su un conto intestato a Di Maio, Patuanelli e D’Uva”. Le rivelazioni a Piazzapulita, mentre il Movimento continua a tremare sotto il peso di dimissioni ed espulsioni, in una crisi che appare senza fine. Le rivelazioni di Fioramonti Lorenzo Fioramonti è stato uno dei casi più clamorosi d’abbandono del Movimento Cinque Stelle, cui ne sono seguiti altri e sembra ne seguiranno ancora. L’ex ministro dell’Istruzione, ora al gruppo Misto, nella trasmissione di giovedì 9 gennaio a Piazzapulita di La7, ha però deciso di togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa, attraverso alcune rivelazioni che sono pronte a scuotere ancora di più il gruppo politico stellato. “Ho smesso di versare le restituzioni al M5s perché finivano in un conto privato intestato a Luigi Di Maio, ... Leggi la notizia su notizie

