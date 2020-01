Dimentica la borsa in discoteca e dice di esser stata derubata da due nigeriani. Denunciata per simulazione di reato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una denuncia che ha provocato tanta indignazione e la solita caccia alle streghe. Streghe che, alla fine, non sono mai esistite. La triste storia di accuse a ‘neri a caso’ arriva da Rovigo, dove una ragazza 18enne si era recata nella Caserma dei Carabinieri insieme alla madre per denunciare il furto della sua borsetta che conteneva telefono, portafoglio e altri oggetti vari. Secondo il racconto della giovane, a commettere la rapina – con tanto di minacce – erano stati due «nigeriani». Poi, però, la clamorosa svolta: quel furto non c’è mai stato. LEGGI ANCHE > Gli assurdi commenti (e complotti) alla notizia del giovane senegalese che ritrova e restituisce un Rolex A sbufalare la denuncia è stato il fidanzato della giovane di Rovigo, al suo fianco per tutta la serata. Dopo il racconto della ragazza ai Carabinieri, infatti, anche l’uomo è stato sentito come ... Leggi la notizia su giornalettismo

