Desirée Maldera ha partorito: è nata la figlia Blu (Di venerdì 10 gennaio 2020) Desirée Maldera mamma bis: è nata la piccola Blu questa mattina Desirée Maldera è diventata mamma per la seconda volta! Ora ha potuto però abbracciare una bambina, dopo il primo figlio avuto non molto tempo fa. Quello che ha da sempre sognato: un maschietto e una femminuccia… e il terzo figlio? C’è ancora tempo per … L'articolo Desirée Maldera ha partorito: è nata la figlia Blu proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

