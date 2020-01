Dakar 2020, risultato sesta tappa Quad, Camion e SSV: Vitse, Karginov e Farres Guelle si aggiudicano la frazione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si è conclusa anche per le altre categorie la sesta tappa della Dakar 2020, ultima frazione prima del giorno di riposo previsto per domani a Riyadh. Nella Ha’il-Riyadh odierna da 830 km complessivi di cui 477 di speciale quasi esclusivamente sulle dune si è vista una bella competizione ricca di colpi di scena (tra cui un paio di ritiri eccellenti) e caratterizzata da una grande incertezza soprattutto negli SSV. Nei Quad arriva la prima vittoria di tappa in questa edizione per il francese Simon Vitse, capace di rifilare distacchi abissali a tutti i suoi avversari incluso il cileno Ignacio Casale, dominatore del rally fino a questo momento e sempre più leader nella generale. Il transalpino classe 1990 si è imposto con un margine di 6’27” su Casale e di 7’03” sul connazionale Alexandre Giroud, mentre per tutti gli altri i distacchi superano ampiamente i ... Leggi la notizia su oasport

