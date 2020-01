Brad Pitt rivela: “Sono sobrio grazie a Bradley Cooper” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nell’ambiente dello showbiz, e del cinema in particolare, rivalità e carognate sono all’ordine del giorno, non è mistero. Ma ci sono anche casi di profonda amicizia e stima reciproca. Forse non tutti sanno, per esempio, che Brad Pitt e Bradley Cooper, due fra gli attori più famosi nonché sex symbol di Hollywood, sono molto amici. Al punto che il secondo è stato di grande aiuto al primo nel suo percorso di disintossicazione dall’alcol, nel periodo post divorzio da Angelina Jolie. Brad Pitt aveva già pubblicamente detto di essersi fatto aiutare dagli alcolisti anonimi. Ma non aveva mai rivelato, finora, le persone che gli erano state più vicine in quei mesi difficili. Al Galà dei National board of review awards che si è svolto l’8 gennaio 2020 a New York, proprio nel ricevere il premio come migliore attore non protagonista per la sua interpretazione di Cliff Booth, ... Leggi la notizia su dilei

