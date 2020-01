Bordeaux-Lione, Ligue 1: pronostici e probabili formazioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Bordeaux-Lione è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17.30: pronostici, analisi e probabili formazioni. Bordeaux – Lione sabato ore 17:30 Il Bordeaux ha iniziato il 2020 con una vittoria in Coppa di Francia contro il Le Mans, club di Ligue 2, ma aveva chiuso il 2019 subendo quattro sconfitte consecutive. Proprio nel momento un cui sembrava aver trovato una buona continuità di rendimento, la formazione allenata da Paulo Sousa è tornata a esibire i limiti già spesso palesati in precedenza: l’allenatore portoghese si affida a un gioco sin troppo propositivo, che finisce per penalizzare in numerose occasioni la gestione della fase di non possesso palla. Ciononostante, i Girondins continuano a puntare su calciatori offensivi: hanno appena acquistato dal Reims il ventitreenne Rémi Oudin, buon attaccante di movimento, ... Leggi la notizia su ilveggente

