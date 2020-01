Ascolti tv 9 gennaio 2020: Don Matteo riparte col botto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ascolti tv giovedì 9 gennaio 2020: dati impressionanti per il ritorno di Don Matteo Passano gli anni ma Don Matteo si conferma una delle fiction più amate in Italia. E gli Ascolti tv parlano chiaro: la prima puntata della dodicesima stagione, iniziata giovedì 9 gennaio 2020, ha appassionato oltre 7 milioni di telespettatori con il … L'articolo Ascolti tv 9 gennaio 2020: Don Matteo riparte col botto proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Raiofficialnews : #AscoltiTv da record per #LEredità su @RaiUno. 6milioni di spettatori per #SolitiIgnoti. #VieniDaMe e… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Giovedì 9 gennaio 2020. Partenza boom per Don Matteo 12 (7 mln di spettatori col 30,6% di share) >… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Giovedì 9 gennaio 2020. Partenza boom per Don Matteo 12 (7 mln di spettatori col 30,6% di share)… -