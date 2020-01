Yacht carico di migranti arriva sulle coste del Salento (Di giovedì 9 gennaio 2020) Maria Girardi Si tratta del terzo sbarco lungo le coste del Salento dall'inizio dell'anno Il miglioramento delle condizioni climatiche ha svolto un ruolo decisivo nell'ennesimo sbarco di migranti a Santa Maria di Leuca. È bastato che il gelido vento spirante da nord si placasse, dopo aver investito per due interi giorni il Salento, per vedere arrivare lungo le coste leccesi altri cittadini extracomunitari. Nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, una trentina di stranieri sono stati intercettati al largo nel buio mentre erano assiepati a bordo di uno Yacht modello Posillipo Tobago 47 special. L'imbarcazione, di una lunghezza di circa 14 metri, è risultata poi iscritta al porto di Amsterdam. Tale camuffamento, tuttavia, è servito a ben poco. Infatti gli uomini del Reparto operativo navale della guardia di finanza, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno subito ... Leggi la notizia su ilgiornale

