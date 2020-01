Sondaggi politici: la Lega perde punti, Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Secondo i Sondaggi politici di Ixè per Carta Bianca, la Lega perde alcuni punti mentre Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini. I dati emersi fanno comprendere in parte quello che l’elettorato pensa della situazione politica in Italia. Sta di fatto comunque che la Lega, pur avendo perso punti, rimane il primo partito con il 29,5%. In due mesi ha perso due punti che sono però stati conquistati da Fratelli d’Italia, che si attesta quasi all’11%. Per quel che riguarda la fiducia degli elettori nei confronti dei personaggi politici del momento, il Premier Giuseppe Conte è al primo posto con il 40%. Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini in questa classifica. Scopriamo quali sono tutti i dati. Sondaggi politici: il quadro dell’Italia dalla Lega ai partiti al Governo Secondo i Sondaggi di Ixè per Carta Bianca, programma di Rai3, il Governo non accoglie ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

