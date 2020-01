Rugby, Challenge Cup 2019-2020, le Zebre a Parigi cercano il colpo grosso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Torna la Challenge Cup 2019-2020 e le Zebre di Parma vanno a far visita allo Stade Français sabato 11 gennaio, con il programma che prevede il fischio d’inizio alle 15.00. Le due formazioni sono ormai fuori dalla corsa ai quarti di finale, ma dopo un avvio di stagione difficile entrambe le squadre vogliono dare un segnale importante per il prosieguo dell’anno. Entrambe iscritte nel girone 4 di coppa assieme agli inglesi Bristol Bears primi e ai francesi del Brive secondi, Zebre e Stade Français occupano il 3° e 4° posto nel gruppo, rispettivamente a quota 6 e 5 punti. Le due formazioni hanno infatti colto una sola vittoria nelle prime quattro giornate della competizione, con il XV di coach Bradley impostosi sul Brive a Calvisano il 7 dicembre 2019 e i Parigini in maglia fucsia autori di un successo di misura a Parma proprio contro la squadra bianconera lo scorso 23 novembre. La squadra ... Leggi la notizia su oasport

