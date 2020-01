Referendum contro il taglio dei parlamentari, in 4 senatori si ritirano: slitta il deposito delle firme in Cassazione (Di giovedì 9 gennaio 2020) slitta l’appuntamento del deposito in Cassazione del quesito referendario contro il taglio dei parlamentari perché al momento mancano tutte le 64 firme dei senatori necessarie. Andrea Cangini (Fi) assicura che sarà preso un nuovo appuntamento entro il 12 gennaio, termine ultimo. “In 4 hanno ritirato le firme ma altri si stanno aggiungendo per cui per correttezza abbiamo chiesto alla Cassazione uno slittamento”, ha aggiunto Cangini. Prima che si sfilassero i quattro senatori, le firme raccolte erano 66. Quelle necessarie per chiedere il Referendum sono 64. L'articolo Referendum contro il taglio dei parlamentari, in 4 senatori si ritirano: slitta il deposito delle firme in Cassazione proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

