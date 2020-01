PS5 ed Xbox Series X: AMD potrebbe aver trovato un modo per trasformare in realtà i giochi in 8K? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Da quando PS5 e Xbox Series X sono state annunciate da Sony e Microsoft come console di nuova generazione che sarebbero in grado di avere giochi in 8K, alcuni esperti del settore sono rimasti abbastanza scettici riguardo questa affermazione ed uno dei motivi è senza dubbio il costo di sviluppo di un gioco di tale portata.Il problema sia per Sony che per Microsoft è che non è possibile che le loro nuove console dispongano di quel tipo di specifiche ad un prezzo contenuto come si pensa. Un altro problema è la dimensione. Le console di gioco devono essere tradizionalmente più piccole e compatte rispetto ai PC da gaming, e mentre Microsoft sembra puntare su un design più voluminoso, più simile a un PC, per Xbox Series X, entrambe le società dovranno comunque includere componenti sufficientemente potenti se vogliono far girare giochi 8K, pur essendo ad alta efficienza energetica, in modo da ... Leggi la notizia su eurogamer

