Milan | Rafael Leao | «Ibra come un fratello | puntiamo a tornare in Europa»

Milan - tra Piatek e Rafael Leao chi farà la spalla a Ibrahimovic? : Casting caldissimo al Milan per scoprire chi sarà la spalla di Ibrahimovic nel tridente di Pioli: la spunterà il polacco o il portoghese? Dopo l’arrivo di Ibrahimovic, Kris Piatek e Rafael Leao dovranno battagliare per strappare la maglia di partner ideale dello svedese, a Stefano Pioli toccherà studiare l’assetto migliore per esaltare le caratteristiche del nuovo centravanti. Ibra non ha mai faticato a trovare il gol: lo svedese, come ...

Milan - effetto Ibra : Suso rischia il posto - Rafael Leao può brillare : effetto Zlatan Ibrahimovic al Milan: Rafael Leão in pole position per giocare con lo svedese, rischia grosso Jesús Suso È già scattato l’effetto Ibra al Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Pioli modellerà la squadra in base alle esigenze dello svedese e a rischiare il posto potrebbe essere proprio uno degli intoccabili degli ultimi anni rossoneri: Suso. Adesso, con l’arrivo di Ibrahimovic, chiunque giochi vicino allo ...

Milan - bufera Rafael Leao : fuma in discoteca dopo la disfatta di Bergamo – VIDEO : bufera intorno a Rafael Leao: l’attaccante del Milan è stato pizzicato sui social mentre fumava in discoteca dopo la disfatta di Bergamo bufera in casa Milan. Rafael Leao è stato pizzicato sui social in discoteca nella notte seguita al ko pesantissimo di Bergamo, come riportato da MilanNews.it. Non solo: l’attaccante, in campo titolare contro gli orobici ma mai capace di incidere, è stato immortalato mentre fumava. Non una ...

Rafael Leao - l'affronto ai tifosi del Milan : fumo e brindisi in discoteca dopo lo 0-5 con l'Atalanta : Non c'è pace per il Milan, umiliato in campo dall'Atalanta per 5-0 e dai propri giocatori fuori. Se il caso di Franck Kessiè e del 'mi piace' nostalgico al post di Papu Gomez aveva fatto discutere nell'immediato post partita, Rafael Leao è riuscito a fare addirittura peggio. Galeotto è stato un vide