LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia, Pella-Khachanov 2-6 6-5 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Chiude comodamente la volée alta di dritto Khachanov e due chance per il 6-6 nel 2° set. 30-15 Servizio al centro e drittone anomalo di Khachanov. L’argentino può solo guardare. 15-15 Khachanov pulisce la riga con il dritto e per Pella c’è poco da fare. 0-15 Grande dritto incrociato di Pella ed errore da fondo con il dritto di Khachanov. Tiene il servizio Pella, errore con il dritto di Khachanov e dunque l’argentino conquista la certezza di andare al tie-break in questo secondo set. 6-5 avanti il sudamericano, il russo in battuta per rimanere nella frazione. Vantaggio Pella, stavolta con il dritto incrociato in avanzamento si costruisce bene il punto e a rete chiude. 40-40 Passante di rovescio incrociato di Khachanov puntuale, approccio non perfetto di Pella con il rovescio (corto). 40-30 Risposta potentissima, a ... Leggi la notizia su oasport

