L’amicizia è rivoluzionaria (Di giovedì 9 gennaio 2020) Siimi amico! Non portare su di te un arma mortale; fai qualcosa di nuovo Martin Luter King di Ugo Righi Ci sono momenti in cui alcuni valori sono confermati, anche da gesti minimi ma che ne consolidano la presenza. Oggi è il mio compleanno e sento che chi mi chiama, o scrive, per dire che se lo ricorda è presente: è un mio amico. Lo so che L’amicizia vera, quella utile non è solo dichiarata è praticata in modo da generare valore nel rapporto, ma esserci in certi momenti è motivo di espressione e potenzialità. Amicizia e amore sono intrecciati, qualcuno disse che l’amore è una amicizia impazzita. La paura più grande è amare ed essere amati. Quindi anche essere amici. Distruggere l’amore, e L’amicizia, significa distruggere la complessità e la fatica di governare dualità e ambivalenze. Significa non saper accettare la fatica della conquista della condivisione, rinunciando alla ... Leggi la notizia su ildenaro

