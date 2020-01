La Guerra Fredda e gli aerei spia U-2: l’origine dell’Area 51 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Chiedersi oggi cosa sia l’Area 51 può essere un esercizio fra i più difficili. Le informazioni disponibili su questa inaccessibile base segreta, ubicata nel deserto del Nevada ad un centinaio di chilometri da Las Vegas, rimangono poche, alimentate da voci, dicerie e teorie del complotto. In questo scenario confuso non è facile distinguere la realtà dalla finzione, il dato di fatto dall’indiscrezione. Il punto di partenza può forse essere il 25 giugno del 2013, quando per la prima volta la CIA ammise pubblicamente l’esistenza della base, desecretando i documenti relativi alla storia dell’U-2. Il settore di deserto numero 51 Chiunque oggi cerchi di avvicinarsi alla zona interessata viene dissuaso da cartelli, telecamere, sensori di movimento e pattuglie in ricognizione. Nel comprendere come una gigantesca base militare possa essere sorta proprio in mezzo ad un deserto, è utile ... Leggi la notizia su thesocialpost

