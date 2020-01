L.elettorale: Parrini, ‘bene testo Brescia, confidiamo Leu superi riserve’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “La proposta di legge depositata oggi alla Camera dal presidente della commissione affari costituzionali Giuseppe Brescia rispecchia bene il lavoro di queste settimane”. Lo afferma Dario Parrini, capogruppo dem in commissione affari costituzionali, l’esponente che ha seguito per i dem il tavolo sulla legge elettorale. “Per impedire che la riduzione del numero dei parlamentari generi distorsioni assurde-sottolinea- questo testo prefigura una legge elettorale proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 5%. è un sistema che garantisce equilibrio nella rappresentanza e che riducendo fortemente la frammentazione del Parlamento favorisce la governabilità e la stabilità”. “E positivo è anche il giudizio di altri tre gruppi della maggioranza: M5S, Iv e Autonomie. In Leu c’è tuttora un dibattito, che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

