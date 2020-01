Il primo episodio di Criminal Mids 15 ha affrontato la questione JJ e Reid grazie al Camaleonte (Di giovedì 9 gennaio 2020) Negli Stati Uniti è andata in onda la première di Criminal Minds 15, l'ultima stagione dello storico procedural di CBS, in Italia trasmesso da Fox Crime e Rai2 (oltre che in replica su Rai4). La première della quindicesima stagione ha risolto i cliffhangers aperti dal finale della precedente ed ha impostato la trama orizzontale che porterà la serie alla sua conclusione in soli dieci episodi. Quest'ultimo capitolo dalla durata ridotta vede Rossi (Joe Mantegna) e la sua squadra impegnati nella caccia al Camaleonte, il serial killer trasformista che è riuscito a scappare nella precedente stagione. Sarà lui il nemico pubblico da assicurare alla giustizia in questa stagione finale. ATTENZIONE SPOILER. Nel primo episodio di Criminal Minds 15 Rossi appare ossessionato dall'idea di catturare il killer che lo ha quasi ucciso e si convince che Lynch sia coinvolto in un nuovo caso: ... Leggi la notizia su optimaitalia

Raiofficialnews : A 20 anni di distanza dal primo episodio, torna @DonMatteoRai, con Terence Hill: da giovedì #9gennaio in prima visi… - tardisnchill : il fatto che il primo della s3 di skames abbia un minutaggio maggiore di ogni episodio della s2 neanche lo commento - seokminsgalaxy : @casblxxd Non credo?? Domani esce il primo episodio della stagione e alla fine di questa esce l'ova e poi a luglio… -