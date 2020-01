Gregoretti,Gasparri:no processo Salvini

Il presidente della Giunta delle immunità del Senatoha chiesto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi disul caso. La richiesta viene dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti dell' ex ministro dell'Interno per il ritardato sbarco di 131 migranti la scorsa estate. Il no della Giunta, spiega,è "in linea di continuità con le decisioni già assunte da questo organo" e si ravvisa "un coinvolgimento politico governativo" sulle scelte di(Di giovedì 9 gennaio 2020)