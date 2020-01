Grande Fratello Vip, l’edizione di Alfonso Signorini battuta all’auditel da Heidi. Ma gli ingredienti per un boom di trash ci sono tutti (Di giovedì 9 gennaio 2020) La notizia a sorpresa arriva dall’auditel: la replica di Heidi su Rai1 supera il debutto tanto atteso del Grande Fratello Vip. La prima puntata del reality di Canale 5 porta a casa, chiudendo a notte fonda, 3.404.000 telespettatori con il 20,16% di share superata dalla rete ammiraglia del servizio pubblico che ottiene 4.437.000 e il 19,74% di share. In sovrapposizione, prendendo cioè in considerazione lo stesso periodo di messa in onda, dalle 21.45 alle 23.41, il film è stato visto da 4.439.000 con 19,78%, il reality 4.072.000 con 18,14%. Un debutto che conferma la regola dei kick off storicamente noiosi perché legati alla presentazione del cast, poco rappresentativi di quel che sarà. Alfonso Signorini non è un conduttore e si vede, particolarmente emozionato si affida spesso al gobbo. Cerca di non strafare rischiando di sembrare poco incisivo televisivamente, il ritmo almeno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

