Giuliano Pazzaglini e la storia delle donazioni per i terremotati usate per affittare una pista di pattinaggio (Di giovedì 9 gennaio 2020) «Emerge anche che, in un anno, il sindaco si è fatto rimborsare oltre 50 mila euro di spese. Pazzaglini non ha mai chiesto di essere interrogato limitandosi a consegnare una memoria difensiva», così la deputata del Partito Democratico Alessia Morani in un post del 4 gennaio in cui condivideva un articolo di neXt Quotidiano. Qualche giorno dopo è arrivata la replica – con video – del senatore della Lega ed ex sindaco di Visso Giugliano Pazzaglini. Pazzaglini e la pista di pattinaggio con le donazioni per i terremotati In breve la notizia è che Pazzaglini è al momento sotto indagine per le donazioni per aiutare i terremotati. Soldi che sarebbero stati raccolti per accelerare il lavoro di ricostruzione dopo il terremoto del 2016 ma dei quali secondo la Procura si sarebbe persa traccia che secondo i magistrati sarebbero finiti su conti correnti privati. Pazzaglini è indagato con ... Leggi la notizia su nextquotidiano

