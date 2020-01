Gilberto Cavallini condannato all’ergastolo per la strage di Bologna (Di giovedì 9 gennaio 2020) I giudici della Corte d’Assise di Bologna hanno condannato Gilberto Cavallini all’ergastolo. Cavallini era imputato per il suo ruolo nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 in cui 85 persone persero la vita e altre 200 sono rimaste ferite. Gilberto Cavallini condannato all’ergastolo Ex membro dei Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari, un’organizzazione eversiva neo-fascista) al processo per la strage di Bologna ha dichiarato: “Sono in carcere dal 12 settembre 1983, ho perso il conto dei giorni, sono anni di galera che mi sono meritato, non lo contesto, li ho scontati tutti, sono pronto a scontarne ancora, la cosa non mi piace però lo accetto, perché comunque credo di avere fatto delle cose per le quali queste condanne siano state meritate. Quello che non accetto è dover pagare per quello che non ho fatto, non solo in termini carcerari ma anche di ... Leggi la notizia su notizie

fattoquotidiano : Strage di Bologna, verso la sentenza. Gilberto Cavallini: “Di quello che non ho fatto non mi posso pentire” - eziomauro : Strage di Bologna, condannato all'ergastolo l'ex Nar Gilberto Cavallini - RaiNews : Bologna sentenza in Corte d'assise per la strage del 1980 -