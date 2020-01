Garante per la privacy avverte: “Ci sono 80 app spia per ogni smartphone” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Secondo quanto ha rivelato il Garante dei dati personali, Antonello Soro, ci sarebbero, in media, circa 80 app in ogni smartphone che spiano i nostri dispositivi quotidianamente. Le app spia sono più diffuse di quanto pensiamo Il Garante per la privacy Soro ha spiegato, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, che le nostre informazioni personali, in quest’era digitale in cui viviamo, sono messe in pericolo. Al mercato della raccolta dei dati deve essere prestata una maggiore attenzione, in quanto la maggior parte di noi tende a sottovalutare la violazione della privacy che ogni giorno subisce inconsapevolmente. Soro spiega più dettagliatamente la situazione, illustrando cosa si nasconde dietro la continua richiesta di dati personali, come ad esempio la richiesta di attivare la geolocalizzazione per scaricare qualsiasi tipo di applicazione: “Se su base quotidiana sai cosa ... Leggi la notizia su thesocialpost

calabrianewsit : Mancate cure a Reggio per bimbo autistico, Garante Marziale convoca in audizione ministro Speranza -… - renatarolfi : Alla cessazione del rapporto di lavoro deve essere disattivato l'#account di #posta #elettronica dell' ex… - Fortuna59982157 : @MediasetTgcom24 Egr Presidente del consiglio cosa è andato a dire al.Garante? Che per il.suo fare irresponsabile s… -