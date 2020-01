E se facessimo i conti in tasca ad Harry e Meghan? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Deep Cove Chalet a Vancouver IslandIl Deep Cove Chalet a Vancouver IslandIl Deep Cove Chalet a Vancouver IslandIl Deep Cove Chalet a Vancouver IslandIl Deep Cove Chalet a Vancouver IslandE così se ne vanno: «Dopo molti mesi di discussioni, abbiamo deciso di assumere un nuovo ruolo. Non saremo più membri “senior” della famiglia reale, vivremo anche in Nord America e lavoreremo per essere economicamente indipendenti». Harry e Meghan Markle fanno un passo indietro. L’annuncio bomba dei Sussex è arrivato dal loro profilo Instagram: vogliono rinunciare agli oneri che spettano ai membri dei Windsor e «diventare finanziariamente indipendenti». Rinunceranno così alle loro entrate dal Sovereign Grant – i soldi che i contribuenti danno alla regina ogni anno – e si lanceranno sul circuito internazionale delle celebrità, stipulando accordi commerciali redditizi per mantenere lo stile ... Leggi la notizia su vanityfair

