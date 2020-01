Dakar 2020, risultato quinta tappa Quad, Camion e SSV: Giroud, Sotnikov e Domzala pongono il loro sigillo (Di giovedì 9 gennaio 2020) quinta tappa che va in archivio per la Dakar 2020. La stage odierna ha portato la carovana da Al-‘Ula a Ha’i e ha rappresentato un banco di prova notevole per i piloti delle varie categorie. Il programma ha proposto 353 km di prova speciale e 210 di trasferimento. Lo scenario è stato abbastanza impervio: il percorso si è sviluppato, infatti, tra le dune del deserto della zona del Najd, ma le rocce sono stati gli unici punti di riferimento per i protagonisti per non perdere la giusta rotta e, di conseguenza, minuti preziosi. Le discesa, poi, occasionalmente sparse con l’erba del deserto, hanno richiesto abilità di guida ancora più avanzata. Partendo dalla categoria Quad, la prova ha visto il francese Romain Dutu imporsi con il miglior crono di questa speciale. In sella al mezzo del SMX Racing, ii transalpino ha preceduto il connazionale (Team Giroud) Alexandre Giroud di ... Leggi la notizia su oasport

