Caso Gregoretti, affondo Evangelisti (M5S): “E’Salvini che deve aver paura” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’esponente pentastellata interviene sul Caso Gregoretti con una stoccata a Matteo Salvini: “Lui dice che abbiamo paura? Dovrebbe essere impaurito lui, visto che è inquisito. Noi siamo tranquilli e non inquisiti” “Sul Caso Gregoretti Salvini dice che siamo impauriti? Ad essere impaurito è lui. Dovrebbe esserlo visto che è inquisito e noi no”. L’affondo di … L'articolo Caso Gregoretti, affondo Evangelisti (M5S): “E’Salvini che deve aver paura” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

matteosalvinimi : Lo dice anche l'ex magistrato Carlo Nordio: il caso Gregoretti sarebbe un processo politico, visto che la stessa Pr… - LegaSalvini : LA SFIDA DI SALVINI SUL CASO GREGORETTI: 'VINCIAMO IN EMILIA, POI TUTTI A PROCESSO CON ME' - fattoquotidiano : Caso Gregoretti, Evangelista (M5s): “Fonti di prova a favore di Salvini sono insufficienti. Non si vede l’azione co… -