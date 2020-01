Calciomercato Juventus, Luciano Moggi ‘propone’ lo scambio al Parma: l’ex dirigente non è convinto dei bianconeri (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Juventus ha riscattato la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio con il netto successo in campionato contro il Cagliari, 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Non è stato molto convinto della prestazione l’ex dirigente Luciano Moggi che a Radio Bianconera lancia anche una proposta di Calciomercato: “la rosa della Juventus è superiore a tutte le altre, almeno in Italia.Nella partita contro il Cagliari, il primo tempo è stato apatico, poi nel secondo tempo quando si è sbloccata la partita per un errore degli avversari, è andato tutto liscio. Bisogna vedere cosa succederà sabato a Roma“. Moggi ha poi espresso un commento sul centrocampista svedese Kulusevski, che arriverà a Torino a fine stagione, ‘proposto’ uno scambio. “Io andrei a parlare con il Parma, gli offrirei in cambio Rugani e cercherei di portarlo subito a ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

romeoagresti : #Juventus, canale preferenziale per #Orsolini: 22,5 milioni di spesa in caso di acquisto nell’estate 2020; 30 milio… - GoalItalia : La Juve mette le mani su Ntenda, classe 2002 del Nantes ???? [@romeoagresti] - GoalItalia : Asse caldo tra Bologna e Juventus per Orsolini ?? [@romeoagresti] -