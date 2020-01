Calciomercato, doppio colpo del Napoli: grandi manovre del Torino, difensore per Atalanta, Milan e Sampdoria (Di giovedì 9 gennaio 2020) I primi giorni di Calciomercato sono stati veramente scoppiettanti, le dirigenze del campionato di Serie A e non solo hanno avviato i primi contatti ed adesso sono pronte a chiudere importanti colpi in vista del proseguo della stagione. Ecco tutte le trattative delle ultime ore, novità molto importanti. ATALANTA – Altra stagione impressionante per l’Atalanta che punta importanti obiettivi per campionato e Champions League e nel frattempo lavora per rinforzare la squadra, serve un innesto per la difesa. Caldara ha chiesto espressamente al Milan di tornare in rossonero, l’ex Juve chiede spazio ed il trasferimento a questo punto sembra probabile. Napoli – Il colpo è doppio a centrocampo per Gennaro Gattuso. Siamo ai dettagli per l’arrivo di Lobotka dal Celta Vigo, è fatta per Diego Demme calciatore tedesco, centrocampista dell’RB Lipsia. A questo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, doppio colpo del Napoli: grandi manovre del #Torino, difensore per Atalanta, Milan e Sampdoria - - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Non solo #Lobotka, il #Napoli accelera anche per #Demme: doppio colpo a centrocampo - SiamoPartenopei : Empoli, doppio colpo dal Napoli: arrivano Ciciretti e Tutino! Mezza Serie B vuole Gaetano -