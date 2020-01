Biathlon, Wierer pronta a interrompere l’egemonia di Eckhoff nella Sprint di Oberhof 2020, Vittozzi a caccia di risposte (Di giovedì 9 gennaio 2020) Venti giorni dopo le fatiche di Le Grand Bornand la stagione 2019/2020 del Biathlon riparte dalla Germania. Ci si sposta in Turingia verso una delle classiche del calendario, Oberhof, che ha esordito nel 1991 ed è diventata da vent’anni a questa parte un appuntamento fisso delle prime settimane di gennaio. Un mese ricco di azione, il primo di questo 2020, che si sposterà poi in Baviera a Ruhpolding e infine in Slovenia a Pokljuka per chiudere il trittico di preparazione agli ormai imminenti Mondiali di Anterselva. In campo femminile si riparte dunque ancora con una certezza tutta azzurra. Dorothea Wierer è riuscita infatti a difendere il proprio pettorale giallo di leader della classifica generale dall’attacco delle indiavolate norvegesi Ingrid Tandrevold e Tiril Eckhoff e si presenta in una località dove per lei sono arrivati in carriera due secondi posti, nella Sprint del ... Leggi la notizia su oasport

