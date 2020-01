Antonella Elia, sferrato il colpo a Milly Carlucci al GF Vip: “Show noiosi” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Antonella Elia e la proposta al GF Vip per battere negli ascolti Milly Carlucci e il suo Cantante Mascherato La prima puntata del Grande Fratello Vip è andata e domani sera andrà in onda la seconda diretta. Il reality condotto per la prima volta da Alfonso Signorini si scontrerà con la prima serata di Rai … L'articolo Antonella Elia, sferrato il colpo a Milly Carlucci al GF Vip: “Show noiosi” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - trash_italiano : Ho bisogno che vinca uno di loro - Barbara Alberti - Paolo Ciavarro - Antonella Elia #GFVIP - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… -