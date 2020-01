Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 9 gennaio 2020 | Trono classico o over? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Uomini e Donne Anticipazioni oggi 9 gennaio Trono classico o over? Anche oggi arriva l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più popolare della televisione condotto da Maria De Filippi. Per la puntata di giovedì 9 gennaio 2020, vedremo come protagonista ancora una volta il Trono over. Di seguito, le Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che va in onda questo pomeriggio, 9 gennaio 2020, su Canale 5. Uomini e Donne Anticipazioni puntata del 9 gennaio 2020, cosa succede Secondo le Anticipazioni di questa puntata, in Uomini e Donne si parlerà di Jean Pierre. Seduto al centro dello studio, l’uomo attualmente impegnato nella frequentazione di Aurora ed Antonella, subirà una battuta d’arresto. Aurora vuole chiudere la faccenda, dichiarando di non essere interessata e di non aver avvertito le farfalle nello stomaco nei suoi confronti: no sentimento, no ... Leggi la notizia su tpi

