Anticipazioni New Amsterdam 2 su Canale5: un personaggio morirà (Di giovedì 9 gennaio 2020) New Amsterdam 2 su Canale5: la trama dei primi tre episodi Dopo il discreto successo della scorsa edizione, Canale5 si appresta a trasmettere la nuova stagione di New Amsterdam. Il famoso Medical-Drama della NBC, debutterà sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 14 gennaio alle 21.45. Dopo mille rinvii e altrettante polemiche, Max Goodwin tornerà dunque ad appassionare i telespettatori italiani con un triplo episodio. A meno di una settimana dalla season premiere, i primi spoiler sul futuro dei protagonisti hanno già iniziato a circolare sul web. Come annunciato dallo showrunner, infatti, uno dei personaggi coinvolti nel disastroso incidente del finale di stagione perderà la vita. In attesa di scoprire chi tra Helen Sharpe, Lauren Bloom e Georgia Goodwin abbandonerà lo show, le Anticipazioni hanno già svelato che il primo episodio di New Amsterdam sarà caratterizzato da un salto ... Leggi la notizia su lanostratv

