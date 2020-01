Aereo precipitato in Iran, fonti ufficiali: “Non si esclude missile e neanche terrorismo” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Secondo fonti ufficiali ucraine, riportate dalla CNN, non si esclude che a provocare l'incidente Aereo della compagnia Ukraine Airlines vicino Teheran, in Iran, sia stato l'impatto "con un missile antiAereo, da una collisione di altro tipo o che sia frutto di un atto di terrorismo". L'incidente, verificatosi mercoledì 8 gennaio, ha provocato la morte di 176 persone. Leggi la notizia su fanpage

