Young Inter | il giocatore dello United strizza l’occhio ai nerazzurri

Young Inter, nerazzurri vicini al giocatore del Manchester United: l'esterno inglese ha già detto sì, dettagli da definire L'Inter è vicina al colpo Ashley Young del Manchester United. Sfumata l'ipotesi di abbracciare Marcos Alonso, infatti, la dirigenza nerazzurra ha deciso di muoversi in maniera concreta per l'esperto esterno classe '85. Il giocatore a giugno andrà in scadenza di contratto e – come riporta La Gazzetta dello Sport – Solskjaer lo ha messo da parte ormai da diverso tempo. Per questo il diretto Interessato è il primo ad essere voglioso di cambiare aria in fretta.

FabrizioRomano : L’Inter ha iniziato i contatti per avere Ashley Young: trattativa in corso col Manchester United per l’esterno ingl… - DiMarzio : Per l’esterno @Inter c’è Ashley #Young del @ManUtd #calciomercato @SkySport - DiMarzio : ??#Inter, trattativa per #Young del #ManchesterUnited: il giocare ha già detto sì -