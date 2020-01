Strade imbiancate tra la Milano-Meda e Saronno, è la galaverna (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Strade imbiancate questa mattina in molte nostre zone: non è neve ma si tratta del fenomeno della “galaverna” come riportato dalla pagina di Meteorologia Comasca. Il fenomeno è stato riscontrato in particolare questa mattina lungo la Milano-Meda, in particolare nel tratto tra Seveso e Bovisio Masciago, ma si hanno riscontri anche nelle aree agricole tra Saronno e i comuni dell’area brianzola, come Ceriano Laghetto e Cogliate o del basso comasco, come Turate. La galaverna è una forma di precipitazione atmosferica consistente in un deposito di ghiaccio in forma di aghi, scaglie o superficie continua ghiacciata su oggetti esterni che può prodursi in presenza di nebbia quando la temperatura dell’aria è nettamente inferiore a 0 °C (Wikipedia). su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

