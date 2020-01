Storie di giovani che abbiamo «regalato» all’estero (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cecilia Craviari: «Qui mi lasciano investire su me stessa» Annagiulia Bifani: «Tornare in Italia? Solo se mantenessi l'indipendenza»Matteo Battilocchi: «La formazione in Italia è ottima, ma poi va persa» Santino Mirenna: «Per essere assunto in tv è bastata una mail» C’è chi se ne va dall’Italia perché ha ottenuto una promozione che prevede il suo trasferimento all’estero, chi cambia vita per amore e chi semplicemente vuole fare una nuova esperienza. Poi ci sono tutti gli altri, quei giovani in maggioranza laureati che invece se ne vanno dal loro Paese perché non hanno semplicemente voglia di sottostare a baronie, assenza di meritocrazia, stipendi inferiori alla media europea e tempo di lavoro tra i più elevati (Rapporto Coop 2019), burocrazia soffocante per chi desidera mettersi in proprio, ma anche e soprattutto una cultura del lavoro che tende alla mentalità obsoleta ... Leggi la notizia su vanityfair

