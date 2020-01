Sondaggi Emilia Romagna, Bonaccini sempre in testa: tra le liste Lega davanti al Pd (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Sondaggio realizzato da Mg Research sulle elezioni regionali in Emilia Romagna conferma il trend emerso nelle scorse settimane: Stefano Bonaccini, presidente uscente e candidato del centrosinistra, è leggermente in vantaggio sulla leghista Lucia Borgonzoni. Tra le liste, invece, è testa a testa tra Pd e Lega, con il Carroccio leggermente avanti. Leggi la notizia su fanpage

dellorco85 : Zingaretti rilancia la revisione dei due decreti #Sicurezza in tema di migranti e appunto 'sicurezza'. I sondaggi d… - matteosalvinimi : Il 26 gennaio non saranno semplici elezioni, sarà una festa di popolo e di partecipazione: dopo cinquant’anni si ca… - matteosalvinimi : P.s. QUESTI sono i sondaggi che contano! Vi assicuro che l'Emilia-Romagna LA LIBERIAMO! #26gennaiovotoLega… -