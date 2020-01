Samsung mostra sul palco del CES 2020 i suoi occhiali AR eun particolare esoscheletro

Samsung mostra sul palco del CES 2020 i suoi occhiali AR e...un particolare esoscheletro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Quella di Samsung è senza dubbio una conferenza molto particolare. Dopo aver mostrato il prototipo di tastiera invisibile, e la creazione di un'intelligenza artificiale umanoide che potrebbe in futuro soppiantare l'essere umano (almeno virtualmente), la società è tornata all'attacco con un paio di occhiali AR.Sul palco del CES 2020 Samsung si è presentata non solo con questo paio di occhiali, ma anche con quello che sembra essere un "esoscheletro" che in definitiva, se associato agli occhiali consente di eseguire una serie di movimenti come piegamenti e altro, seguendo un trainer virtuale.Senza subbio quello mostrato sul palco dell'evento in corso lascia a bocca aperta: tuttavia si tratta pur sempre di una serie di prototipi e non sappiamo se verranno tutti immessi sul mercato. Senza contare poi che un esoscheletro di quel genere non avrà un prezzo abbordabile per tutti: potrebbe essere ... Leggi la notizia su eurogamer

