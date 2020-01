"Rimpiangi Hitler e ora vai in tv?" La Manente (ancora) nella bufera - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luana Rosato La partecipazione di Stella Manente a La Pupa e il Secchione ha scatenato l'insurrezione del web: il popolo di Twitter non le ha perdonato le frasi omofobe pronunciate durante il Gay Pride di Milano L’inizio della nuova edizione de La Pupa e il Secchione è stato ricco di polemiche: la prima nata in seguito alle accuse che Vanya Stone ha rivolto al conduttore Paolo Ruffini e la seconda per la presenza di Stella Manente nel cast delle “belle e ignoranti”. Per capire i motivi dell’insurrezione del web contro la modella è necessario fare un passo indietro: durante il Gay Pride 2019 di Milano, la Manente si è trovata nel pieno della manifestazione e, inalberata perché rischiava di non arrivare in orario ad un appuntamento, ha ripreso tutto con il suo cellulare aggiungendo una serie di colorite dichiarazioni omofobe condite con una invocazione al ritorno di Hitler. ... Leggi la notizia su ilgiornale

